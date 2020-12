Incident «sérieux» dans une centrale nucléaire

Un événement «sérieux» s’est produit jeudi dans une centrale nucléaire en Finlande, mais sans danger pour l’homme ou pour l’environnement, ont annoncé jeudi l’autorité de sûreté du pays nordique et l’exploitant du réacteur, TVO. L’incident s’est produit à 12h22 locales (11h22 heure de Luxembourg) dans le réacteur 2 de la centrale d’Olkiluoto, dans le sud-ouest du pays, où est également en chantier depuis plus d’une décennie un réacteur EPR du groupe français Areva.

An abnormal operational occurence was detected at Olkiluoto 2 power plant around 13.00. There is no danger to people or environment. No need for protective measures. Do not take iodine tablet, no need to seek shelter inside. — STUK - Säteilyturvakeskus (@STUK_FI) December 10, 2020

«Il n’y a pas de danger pour les personnes ou pour l’environnement extérieur», a déclaré à Tomi Routamo, le directeur adjoint de l’autorité de sécurité nucléaire finlandaise (Stuk), qui a qualifié l’incident de «sérieux».

Investigations en cours

«Des niveaux élevés de radiation» ont été relevés à l’intérieur, mais pas à l’extérieur de la centrale, a précisé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans un tweet, précisant être en contact avec les autorités finlandaises. Les systèmes automatiques ont détecté ces niveaux élevés dans le circuit primaire d’alimentation du réacteur, mais la cause de cette hausse n’est pas encore connue et fait l’objet d’investigations, a expliqué M. Routamo.

UPDATE: @STUK_FI updated the IAEA about the event at Unit 2 of the Olkiluoto Nuclear Power Plant. STUK informed the IAEA that radiation levels around the facility were within the average range for background radiation. https://t.co/q27fLOoRGw pic.twitter.com/andChM6w95 — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) December 10, 2020

«C’est la première fois qu’un évènement de ce type se produit en Finlande», a-t-il précisé. Un défaut dans la tuyauterie d’une autre centrale finlandaise s’était produit il y a une trentaine d’années, mais dans le circuit dit secondaire, moins sensible. L’incident d’Olkiluoto concerne, lui, le circuit d’eau dit primaire, plus sensible car il circule en circuit fermé dans le réacteur même.

Retour à la normale

«Les niveaux élevés de radiation ont été mesurés dans un secteur où les niveaux de radiations sont élevés, même en opération normale, et pour cette raison personne n’y travaille», a précisé Stuk. Le réacteur 2 d’Olkiluoto, lancé en 1980, est désormais dans une «situation stable» et la radioactivité est revenue à des niveaux normaux, selon l’autorité.

Environ un tiers de l’électricité finlandaise provient du nucléaire, avec quatre réacteurs en opération et deux en chantier.

(L'essentiel/AFP)