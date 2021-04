«En couple depuis 40 ans, ils étaient très amoureux»

R.V. roulait depuis plusieurs semaines avec un cadavre à la place du mort avant d’être stoppé par la police espagnole, la semaine dernière (lire encadré). Il s’avère désormais que ce conducteur hispano-suisse de 66 ans avait au préalable enlevé R.T., son compagnon suisse de 88 ans, d’un centre de soins zurichois, afin de voyager avec lui à travers l’Europe pendant plusieurs mois. Comme l’octogénaire souffrait d’une maladie incurable, le couple avait décidé de faire un «dernier voyage». Selon le rapport d’autopsie, l’octogénaire est décédé il y a trois semaines environ.

Arrêté après un contre-sens



R.V. roulait jeudi dernier sur l’autoroute catalane AP7 vers la France lorsqu’il a été effrayé par un contrôle de police. Il a alors brusquement fait demi-tour, roulant à contre-sens sur la voie rapide. Il a parcouru plus d’une trentaine de kilomètres ainsi, avant d’enfin pouvoir sortir de l’autoroute. Après une embardée et une sortie de route en traversant la ville de Jafre, il a été interpellé. C’est à ce moment-là que les Mossos d’Esquadra ont découvert le cadavre de R.T. installé sur le siège passager.

Les deux hommes vivaient depuis plusieurs dizaines d’années dans la région zurichoise. Une voisine raconte: «Ils étaient en couple depuis plus de quarante ans et étaient encore très amoureux l’un de l’autre». Selon elle, R.T. souffrait d’Alzheimer depuis plusieurs années. «Au début, son compagnon le soignait à la maison. Mais la situation était devenue ingérable».

Raison pour laquelle R.T., un professeur de physique à la retraite, a été admis dans un centre de soins il y a deux ans. Selon la voisine, R.V. lui rendait visite très souvent: «Il était toujours là-bas. Il y avait une sorte de dépendance». Une autre voisine assure: «Il s’occupait très bien de lui. Il a même essayé de le ramener à la maison, mais la maladie était déjà trop avancée».

«C’était tragique pour lui»

Les voisins s’accordent à dire que R.V. vivait très mal sa solitude. Selon eux, il avait déjà enlevé son amoureux une première fois en 2019. Après l’avoir sorti du centre de soins, il s’était enfui avec lui en Autriche. «La police s’était mise à leur recherche. De retour à Zurich, R.T. avait été ramené au centre et R.V. n’avait pas eu le droit d’aller le voir pendant plusieurs mois. C’était tragique pour lui. Il ne vivait que pour son partenaire».

Le deuxième et dernier «enlèvement» a eu lieu début novembre 2020, racontent les voisins. «On l’a vu quitter son domicile avec un sac à dos, puis on ne l’a plus jamais revu». On ignore quand R.V. rentrera en Suisse. Selon divers médias espagnols, il a pu quitter la prison, mais n’a momentanément pas le droit de voyager.

Contacté, le centre de soins zurichois n’a pas voulu s’exprimer sur l’affaire.

