Une célèbre bière change de nom pour les Diables

Trois mois et 22 jours avant le début de la Coupe du monde en Russie, la Belgique a d'ores et déjà lancé les festivités. Et pas n'importe comment... La marque de bière la plus consommée du pays, sponsor du championnat de division 1 et également soutien des Diables rouges a décidé dès à présent de supprimer son appellation de son étiquette pour devenir durant cinq mois la bière «Belgium».

Suite à l'enlèvement de la marque de la façade à Jupille, près de Liège, ce lundi, de nombreuses personnes, de même que le personnel s'était déjà inquiété d'une éventuelle disparition de la célèbre bière blonde détenue par le groupe brassicole A.B. InBev. Au terme d'un conseil d'entreprise, la direction avait expliqué aux syndicats que «c'était une volonté de faire le buzz par rapport à la Coupe du monde de football».

L'étonnant coup de marketing a été confirmé ce mardi. «Notre but est d’unifier le pays derrière nos couleurs et nous avons réfléchi à une campagne qui pouvait aller encore plus loin que ce que nous avons l’habitude de faire», a indiqué le brasseur lors d'une conférence de presse peu avant midi sur la Grand Place de Bruxelles. Notre slogan est We Are Belgium et nous allons le montrer». Seul le fameux taureau restera sur les canettes, les bouteilles et autres verres de bières. Une chose est sûre: toute la Belgique est déjà prête à chavirer derrière son équipe nationale de football.

Ce branding «patriotique» n'est cependant pas un coup d'essai dans le monde de la bière et plus particulièrement au sein du groupe A.B. InBev. Aux États-Unis, une autre célèbre marque avait déjà décidé de changer son appellation en «America» durant six mois, en 2016, juste avant les Jeux olympiques de Rio et les élections présidentielles américaines.

(FL/L'essentiel)