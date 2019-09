Un véritable monstre se dirige vers l'Europe

Un monstre s'est formé dans l'Atlantique et il semble prendre la direction de l'Europe. Avec des vents pouvant atteindre les 260 km/h, l'ouragan Lorenzo a été placé en catégorie 5, soit l'intensité maximale, dans la nuit de samedi à dimanche. Et jamais un ouragan aussi puissant ne s'était autant rapproché de l'Europe. Selon Meteocentrale, il s'agit de la pire tempête enregistrée dans l'Atlantique est depuis 1926.

L'ouragan se trouve actuellement au large des Canaries (Esp). Même si sa trajectoire ne peut pas être précisément établie par les spécialistes, Lorenzo devrait mettre le cap au nord-est et atteindre les Açores (Por) mardi ou mercredi. Selon les dernières estimations de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), l'oeil du cyclone devrait passer au nord de l'archipel portugais, qui devrait ainsi éviter les rafales les plus violentes.

Puis, la dépression devrait faiblir à l'approche des côtes britanniques. Elle atteindra en fin de semaine le continent européen sous la forme d'une perturbation peu active.

