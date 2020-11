Attentat de Lockerbie, une «erreur judiciaire»?

L’unique condamné dans l’affaire de l’attentat meurtrier de Lockerbie, en 1988, sera-t-il réhabilité à titre posthume? La justice écossaise examine à partir de mardi l’appel de la famille du Libyen Abdelbaset Ali Mohamed al-Megrahi, décédé depuis, contre sa condamnation à vie. Cet agent des services de renseignement libyens avait toujours clamé son innocence. Il avait été condamné à la prison à vie, en 2001, par une cour spéciale écossaise établie en terrain neutre aux Pays-Bas, avec un minimum de 27 ans, pour l’attentat à la bombe contre le Boeing 747 de la Pan Am.

L’appareil, qui effectuait la liaison Londres-New York, avait explosé le 21 décembre 1988 au-dessus de Lockerbie, tuant 270 personnes, dont de nombreux Américains et Britanniques – 243 passagers, 16 membres d’équipage et 11 habitants de la ville écossaise. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier jamais commis sur le territoire du Royaume-Uni.

Faiblesse des preuves produites

«Le cas d’Abdelbaset al-Megrahi, le seul homme jamais condamné pour ce crime, a été décrit comme la pire erreur judiciaire de l’histoire judiciaire britannique», a affirmé l’avocat de la famille du Libyen, Aamer Anwar. «Il ne peut jamais y avoir de limite de temps pour la justice», a-t-il ajouté dans un communiqué. «Les familles qui soutiennent cet appel», celle du condamné mais aussi celles de victimes britanniques, «n’ont jamais renoncé à leur recherche pour la vérité».

Megrahi avait été libéré en 2009 pour raisons médicales et est mort en 2012 à l’âge de 60 ans dans son pays, où il avait été accueilli en héros. En mars, saisie par la famille du Libyen, la Commission écossaise de révision des condamnations pénales (SRRC) avait décidé de saisir la Haute Cour de justice, n’excluant pas une «erreur judiciaire». Cette commission avait estimé que le verdict était «déraisonnable» en raison de la faiblesse des preuves produites pour retenir la culpabilité de Megrahi.

(L'essentiel/afp)