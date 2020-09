Dizaines de milliers de manifestants dans la rue

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du Monténégro, dimanche soir. Ces manifestations font suite à la victoire, il y a une semaine, de l’opposition dont celle pro-serbe aux élections. Les trois principales listes d’opposition devraient disposer d’une petite majorité de 41 sièges sur 81 au Parlement. Elles représentent des sensibilités très diverses, une alliance pro-serbe de droite, une coalition plus centriste et un groupement libéral. Mais elles ont promis de dépasser leurs divergences pour former rapidement un gouvernement d’experts et chasser le Parti des démocrates socialistes (DPS) du pouvoir.

Celui-ci n’a jamais perdu une élection depuis le démantèlement au début des années 1990 de la Yougoslavie, dont le Monténégro faisait partie. Il n’était pas clair qui avait organisé la mobilisation dimanche, la plupart des participants se déclarant «patriotes». «Nous en avons assez de la ‹liberté Tchetniks’», a indiqué un des orateurs lors du rassemblement dans la capitale Podgorica. Les Tchetniks sont des militants serbes qui ont commis des atrocités contre les civils durant la Deuxième Guerre mondiale et lors du confit yougoslave dans les années 90.

Le journal indépendant Vijesti, cité par l’agence dpa, a identifié de nombreux politiciens du parti DPS parmi les participants.

(L'essentiel/afp)