Une ministre s’effondre en plein discours

Nicola Blackwood, membre du parti conservateur, a provoqué une grosse frayeur lundi à la Chambre des communes, rapporte Sudinfo. Alors qu'elle répondait à une question importante à propos de la sécurité alimentaire des hôpitaux en lien avec une épidémie de listériose, elle s'est soudain stoppée dans ses propos: «Excusez-moi, je vais m’évanouir», avant de s’effondrer subitement dans les gradins.

La ministre Blackwood a été diagnostiquée du syndrome de tachycardie posturale (PTS), une anomalie du système nerveux autonome qui affecte la pression artérielle et le rythme cardiaque, relate Mirror. Cette maladie lui provoque des migraines chroniques. Elle reçoit 32 injections dans la tête toutes les 10 à 12 semaines.

L'audience a été arrêtée pendant dix minutes. Plusieurs de ses collègues se sont occupés d'elle et lui ont donné un verre d'eau. Quelques minutes plus tard, elle a repris ses esprits et a pu reprendre le cours de son discours.

My #RareReality with #EDS has taught me we must not only fight for research & innovation to give #RareDiseases patients earlier diagnosis but also more targeted, coordinated care. Read my full #RareDiseaseDay speech https://t.co/fuFodc5qVM