La fête de Noël des petits se transforme en rixe

Des enfants vêtus avec des ailes d'anges, des chants de paix et d'amour. Voici ce qui était prévu pour les parents qui participaient, lundi, au spectacle de Noël d'une école primaire de Gela, en Sicile. Mais deux mamans en ont décidé autrement.

Alors que leur progéniture allait se produire sur la scène improvisée, les deux femmes ont eu une discussion animée avant de se battre pour obtenir une place en première ligne et ainsi pouvoir filmer de manière optimale leurs bambins.

Les quatre fauteurs de troubles embarqués

En voyant l'altercation, les deux papas sont intervenus et le reste du public a dû s'enfuir de la salle de gym, qui s'est rapidement transformée en ring de boxe. À voir la vidéo qui circule sur les médias italiens, la salle en question ressemblait plus à un pub après le passage d'hooligans qu'à un endroit où devait régner la paix et l'amour.

La baston a continué à l'extérieur de l'établissement et la police est intervenue pour arrêter les quatre fauteurs de troubles. Ils ont été embarqués et interrogés au commissariat.

Les deux mères ont été blessées au visage. Un enfant a aussi été légèrement touché. Interrogée par La Repubblica, la directrice de l'école est fâchée. «S'il y a un procès, je serai partie civile. Car le risque est que ce genre d'épisode mette à mal tout le travail de l'école et cela n'a pas été un bon exemple pour les enfants».

(L'essentiel/atk/frb)