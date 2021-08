«Peur de dormir au-​​dessus du cadavre de Maddie»

Au fil des mois, le profil inquiétant du principal suspect dans l'enlèvement et la disparition de la petite Maddie s'apparente de plus en plus à celui d'un personnage de film d'épouvante. Christian Brueckner, qui résidait en Allemagne avant de s'enfuir au Portugal, voulait en effet construire une sorte de «donjon de l'enfer» dans sa maison de Brunswick.

Son idée? «Construire une cave insonorisée comme "le mec en Autriche", d'après ses propres termes. Le pédophile présumé faisait référence à Josef Fritzl, qui avait gardé sa fille en captivité pendant 24 ans. Si rien ne prouve que le criminel présumé ait mis ses plans à exécution, il a tout de même creusé une cave de plusieurs mètres.

Craignant de «dormir au-dessus du cadavre de Madeleine McCann», la nouvelle propriétaire a immédiatement prévenu les autorités pour qu'elles viennent inspecter la maison. La police allemande a effectivement procédé à des fouilles, mais sans révéler ce qu'elle a trouvé. «Si j’avais su quel genre d'homme il était, je n'aurais jamais emménagé ici», a expliqué celle qui garde un très mauvais souvenir de sa rencontre avec Brueckner.

Des poupées et des guirlandes

Elle explique avoir acheté la propriété en raison de son grand jardin. Une vente facilitée par la volonté de l'Allemand de rapidement se débarrasser de son bien. Et pour cause, ce dernier cherchait à fuir... «Tout ressemblait à une décharge, pas à un appartement», explique la jeune femme, tout en partageant quelques détails glaçants. Brueckner avait en effet décoré la résidence de poupées et de guirlandes. Une décoration qui prend tout son sens à la lumière des révélations sur l'assassin présumé de la petite Anglaise...

Disparue le 3 mai 2007 à Praia da Luz au Portugal, Madeleine McCann, 3 ans à l'époque, aurait été enlevée par Christian Brueckner, qui se trouvait à proximité de la résidence de vacances. La police est convaincue que l'Allemand de 43 ans a tué la petite fille. Incarcéré pour le viol d'une femme de 72 ans, il a récemment clamé son innocence et qualifié de «honteux» son traitement par la justice allemande.

(th/L'essentiel)