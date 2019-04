Antoon ne paye plus d'impôts depuis 20 ans

Antoon est musicien et habite en Flandres, dans le nord de la Belgique. Le Belge vit de petits concerts donnés à droite et à gauche. Mais ce n'est pas seulement pour ses talents d'artiste qu'il a été repéré dans l'émission de Vier, «Don't Worry Be Happy», mais pour son mode de vie plutôt hors du commun.

L'homme ne paie plus d'impôts depuis plus de 20 ans et n'a jamais eu de problème avec la justice. «En 1996, j’ai été à l’ONEM et je leur ai dit que j’arrêtais de travailler, que ce n’était plus la peine de m’envoyer d’enveloppe brune (NDLR: la déclaration fiscale) car je ne la remplirai pas, mais qu’en échange, ils ne devaient pas me donner le moindre cent», explique-t-il à la chaîne flamande. Antoon ne reçoit aucune aide de l'ONEM (Office national de l'emploi en Belgique) relate Sudinfo. L'argent que gagne Antoon via ses concerts va directement dans sa poche, sans donner un centime aux impôts. «En retour, ils ne me donnent rien non plus».

Le SPF (Service public fédéral de finances) prévient pourtant que la démarche d'Antoon est illégale. «On ne peut pas décider du jour au lendemain de ne plus payer d’impôts. Chaque citoyen doit remplir sa déclaration fiscale, c’est dans la loi».

(mm/L'essentiel)