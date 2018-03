Mordue par un serpent dans un supermarché

Bärbel Schrön, 76 ans, était en train de choisir des oranges dans un supermarché de Tiefenort (All) lorsqu'elle a soudainement senti une douleur perçante au niveau du ventre. Ne se doutant de rien, la septuagénaire a continué ses courses comme si de rien n'était, écrit mardi «Bild».

Ce n'est qu'en arrivant chez elle que la femme a découvert deux points noirs sur sa peau. «Ils s'agrandissaient de plus en plus et les douleurs devenaient toujours plus intenses», explique la retraitée au quotidien allemand. Comme la plaie semblait infectée, elle s'est rendue chez son médecin qui lui a annoncé qu'elle avait été mordue par un serpent. Son fils a alors immédiatement appelé le supermarché pour l'informer de la situation.

Du ruban adhésif au sol

Afin de garantir la sécurité de ses clients, le magasin a décidé de fermer ses portes jusqu'à ce que l'animal soit retrouvé. Il a aussi fait appel à des spécialistes pour débusquer le serpent. L'un d'entre eux, Uwe Ringelbahn, explique: «Avec une surface de 1400 mètres carrés, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Nous devons attendre les résultats des analyses sanguines pour savoir de quelle espèce il s'agit.»

Lundi, le supermarché était encore fermé. Du ruban adhésif double face avait été étalé sur le sol dans l'espoir de pouvoir ainsi attraper l'animal.

(L'essentiel/ofu)