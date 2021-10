6 ans de prison pour le violeur de la Commission

Les faits se sont produits en 2015 dans des locaux de la Commission européenne à Bruxelles. Margus Rahuoja, un Estonien âgé aujourd'hui de 54 ans, ayant la fonction de directeur à la Direction générale (DG) Mobilité et Transports de la Commission, avait violé une collaboratrice française de 20 ans sa cadette, à l'issue d'un pot qu'il avait organisé dans son service. Il a toujours affirmé au cours de l'enquête que la jeune femme était consentante, mais ses arguments ont été balayés par les juges au cours des deux procès successifs.

En première instance, en février 2019, il avait été condamné à quatre ans de prison ferme. Le tribunal de Bruxelles avait alors déjà retenu comme circonstance aggravante du viol le fait que sa victime travaillait sous sa responsabilité, en tant qu'assistante juridique.

A high-level #EU official was convicted and sentenced to four years in prison for the rape of a junior colleague on the premises of the European Commission, a Brussels court official said Tuesday. The EU official, identified by AFP as Margus Rah... https://t.co/P1OsFSsRiF #EUpol pic.twitter.com/FvkjFVmSoE