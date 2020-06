«Faire disparaître un corps est facile, l'enfant est morte»

Le mystère entourant la disparition de la petite Maddie, introuvable depuis le 3 mai 2007, pourrait bientôt être totalement dissipé. Les langues continuent de se délier à propos de Christian Brueckner, cet Allemand suspecté d’avoir enlevé et tué la Britannique quelques jours avant son quatrième anniversaire. L’homme de 43 ans purge actuellement une peine de 7 ans de prison pour le viol d’une touriste américaine de 72 ans. Il avait également été condamné, entre autres, pour des abus sexuels sur des enfants alors qu’il était adolescent.

Entre 2012 et 2014, Christian Brueckner gérait un kiosque à Braunschweig, une ville du nord de l’Allemagne. Lenta Johlitz, qui travaillait avec lui à cette époque, se souvient très bien de ce soir de 2014 où elle a vu son collègue et ami péter les plombs, écrit «Bild». L’Allemande de 34 ans, Christian Brueckner et des amis étaient en pleine conversation à propos de la petite Maddie quand l’intéressé a soudainement coupé court: «L’enfant est morte maintenant, et c’est tout!» a-t-il froidement lancé. Avant d’ajouter: «Il est facile de faire disparaître un corps. Les porcs mangent aussi de la chair humaine».

Des enfants couverts de jouets et peluches

Dans le quartier où travaillait Christian Brueckner, certains habitants prennent conscience d’avoir côtoyé un monstre. Peter Erdmann, le concierge de l’école primaire du coin, se souvient avoir souvent vu des enfants arriver avec des jouets et des peluches. «Lorsque je leur demandais où ils les avaient eus, ils me répondaient qu’un certain «Christian du kiosque» les leur avait donnés», témoigne l’homme de 64 ans. À cette époque-là, le concierge ne s’est douté de rien: il considérait le tenancier du kiosque comme quelqu'un de sympathique. «Quand j’y pense maintenant, j’en ai l’estomac retourné. Si seulement j’avais dit quelque chose au directeur», soupire-t-il.

Un autre témoin qui habitait dans un appartement voisin du kiosque de Christian Brueckner affirme pour sa part que l’individu maltraitait sa compagne de l’époque, une très jeune fille «qui devait avoir environ 17 ans». «Elle m’a dit à l’époque que Brückner l’avait frappée et étranglée. J’ai vu les marques sur son cou. Parfois, de très jeunes enfants travaillaient dans son magasin», affirme Norbert M. Celui-ci ajoute que le gérant du kiosque a laissé ses deux chiens mourir de faim et de soif chez lui lors de ses vacances de six semaines au Portugal.

Un témoignage crucial négligé

Alors que les enquêteurs internationaux semblent se rapprocher de la vérité, de plus en plus de détails impensables font leur apparition. Ainsi, selon le «Mail on Sunday», les autorités auraient fait preuve d’une incroyable négligence, quelques semaines après la disparition de Maddie. Le 28 mai 2007, un témoin aurait vu la fillette sortir d’un restaurant d’Alcossebre (Espagne) et monter dans le bus VW de Christian Brueckner, mais cette piste n’avait pas été suivie. Ce n’est qu'aujourd'hui, alors que le nom du suspect a émergé, que ce témoignage crucial prend toute sa dimension.

(L'essentiel/joc)