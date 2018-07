Les incendies perdent du terrain en Suède

Les services suédois d'urgence SOS alarm ont recensé mardi matin dix foyers actifs sous contrôle, deux fois moins que la semaine dernière. Les pluies et les orages du week-end ont permis une amélioration de la situation dans le pays, en proie depuis mi-juillet à d'importants feux de forêt, nourris par la sécheresse, du sud jusqu'au cercle arctique. Les incendies n'ont fait aucune victime.

#Suède Après des pluies diluviennes, la gare d'Uppsala se transforme en piscine https://t.co/SbbAEakYtLpic.twitter.com/ekmWdQ0YvT– Dépêches nordiques (@Fil_Scandinavie) 31 juillet 2018

Entraide européenne

Sous-équipée pour ce genre d'interventions, la Suède avait sollicité l'aide de ses voisins en activant le Mécanisme européen de protection civile. L'Italie, le Portugal, la France ou encore la Norvège ont répondu à l'appel en envoyant hommes et matériels.

Après leurs homologues italiens et portugais, «les deux bombardiers d'eau français (et leurs équipages) quittent aujourd'hui la Suède», a indiqué mardi l'Agence suédoise de la sécurité civile MSB, contactée par l'AFP.

Fabrice Pages #Pompier au centre de secours du #Vigan actuellement en #Suède pour lutter contre les #Incendie de forêts. Voici en images quelques photos de notre héros Gardois. Fabrice est actuellement entouré de nombreux collègues sapeurs-pompiers de #France. Bon courage à tous pic.twitter.com/dlLM11WSOr– SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) 29 juillet 2018

Environ 20 000 hectares touchés

D'après les autorités suédoises, «environ 20 000 hectares» de parcelles ont brûlé. À elle seule, la région de Ljusdal recense la moitié des forêts suédoises ravagées par les incendies de l'été, dus à une sécheresse exceptionnellement longue et au mois de juillet le plus chaud en plus de deux siècles.

Lundi, une centaine de riverains évacués dans la région voisine de Kårböle ont pu rentrer chez eux, deux semaines après leur évacuation. Le gouvernement suédois a par ailleurs annoncé une aide d'1,2 milliard de couronnes (116,8 millions d'euros) à destination des exploitants agricoles.

(L'essentiel/afp)