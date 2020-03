Erdogan en remet une couche sur les nazis

Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé, mercredi, que la Turquie garderait ses frontières avec l'Europe ouvertes pour laisser passer les migrants, jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse «concrète» de l'Union européenne à ses exigences. «Nous maintiendrons les mesures actuellement mises en place à la frontière jusqu'à ce que les attentes de la Turquie (...) reçoivent une réponse concrète», a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours à Ankara.

Le chef de l'Etat turc a mentionné la reprise des discussions sur l'exemption de visas pour les ressortissants turcs voulant se rendre en Europe, l'ouverture de nouveaux chapitres dans le processus d'adhésion d'Ankara à l'UE --au point mort--, une modernisation de l'union douanière et une aide financière supplémentaire. «Nous ne faisons la manche auprès de personne. Tout ce que nous voulons, c'est que les promesses faites à notre pays soient tenues», a ajouté Recep Tayyip Erdogan.

Reprise des discussions

La veille, le président turc avait indiqué qu'il espérait des progrès sur ces questions d'ici un sommet du Conseil européen qui doit se tenir le 26 mars. Par ailleurs, il a affirmé qu'il recevrait le 17 mars à Istanbul la chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, mais la présidence française n'a pas confirmé la tenue d'un tel sommet.

Les déclarations du président turc interviennent au surlendemain d'un déplacement à Bruxelles lors duquel il s'est entretenu avec de hauts responsables européens sur la question des migrants. La Turquie a annoncé fin février l'ouverture de ses frontières avec l'Europe, provoquant l'afflux de milliers de migrants à la frontière grecque et réveillant en Europe le souvenir de la crise migratoire de 2015.

Mercredi, le président turc s'en est pris avec virulence aux autorités grecques qui ont fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau pour repousser les migrants. «Il n'y a aucune différence entre ce que faisaient les nazis et les images qui nous parviennent de la frontière grecque», a déclaré Recep Tayyip Erdogan, qualifiant également les autorités grecques de «barbares» et de «fascistes».

(L'essentiel/ats)