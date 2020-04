L'impact du confinement strict serait «marginal»

Après environ un mois de confinement dans la plupart des pays européens, l'heure des stratégies de sortie a sonné en Allemagne, en Belgique, en France mais également au Luxembourg. Si les autorités gouvernementales martèlent que la règle du «Restez chez vous» permet de lutter efficacement contre l'épidémie, une étude réalisée à l'Université catholique de Louvain avance une tout autre lecture...

Selon son auteur Vincent Laborderie, ce serait même tout le contraire. Le docteur en sciences politique estime que le confinement strict n'a qu'un impact «marginal» sur la propagation de l'épidémie de coronavirus, en plus de créer un effet «pervers sur la santé, et donc sur les symptômes du Covid-19».

«Remettre en cause l'idée selon laquelle il faut être le plus restrictif possible»

Un point de vue à contre-courant assurément. Pour avancer une telle conclusion, le Dr. Laborderie a comparé les courbes de contaminations aux Pays-Bas et en Belgique. Alors que la Belgique a mis en place un confinement relativement strict à l'image du Luxembourg et de la France, les Pays-Bas ont notamment choisi de laisser les commerces non essentiels ouverts et ont invité les habitants à pratiquer la distanciation sociale. Le tout sans contrainte.

D'après le professeur, la différence entre les deux pays est «infime» et l'évolution de l'épidémie quasi similaire. En Belgique, 4 400 décès ont été répertoriés au total pour 33 373 cas au total. C'est plus qu'aux Pays-Bas où 28 314 personnes ont été testées positif et 3 144 sont mortes.

«Ce résultat surprenant doit conduire à remettre fondamentalement en cause l'idée, à la base de toute politique de confinement, selon laquelle il faut être le plus restrictif possible pour être efficace», estime l'auteur de l'étude.

(th/L'essentiel)