Explosions de bancomats en série en Suisse

46 explosions de bancomats ont été provoquées, en Suisse, entre 2019 et 2020, a constaté l’Office fédéral de la police (Fedpol) dans son rapport annuel. Le Ministère public de la Confédération enquête actuellement sur 30 affaires de cambriolages. Plusieurs suspects ont été arrêtés, et l’un d’entre eux est détenu en Suisse, fait savoir le journal Schweiz am Wochenende dans son édition de ce samedi.

«Les scènes de crime montrent toujours une scène de destruction massive», s’est inquiété Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef, dans une interview accordée à CH Media. «Les auteurs sont très motivés», a-t-il poursuivi. Les cambrioleurs utilisent majoritairement des explosifs ou du gaz, qui génèrent des dégâts et des risques importants. Les butins, eux, atteignent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Depuis 2019, toute l’Europe est touchée par le phénomène, constate Fedpol, qui a pu identifier plusieurs bandes organisées. Si les crimes ont majoritairement lieu près des frontières, ce n’est pas toujours le cas.

(L'essentiel/Noemi Cinelli)