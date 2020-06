L'UE et les États-​​Unis vont évoquer leurs contentieux

Conflit avec la Chine, désengagement militaire en Europe, contentieux avec les organisations internationales: le repositionnement des États-Unis secoue l'Union européenne et la contraint à revoir ses stratégies. Les entretiens avec le secrétaire d'état Mike Pompeo lundi et avec le ministre de la défense américain Mark Esper jeudi à l'Otan vont être «un moment important pour la relation transatlantique», estime un diplomate européen de haut rang. La vidéoconférence entre les ministres des Affaires étrangères européens et Mike Pompeo lundi va permettre de «passer en revue tous les défis sur lesquels Européens et Américains ont des vues convergentes et des positions différentes».

L'agressivité de la relation avec la Chine, les tensions provoquées au Proche-Orient par le soutien américain à la politique d'annexions d'Israël, le retrait de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les mesures de rétorsion contre la Cour pénale internationale sont autant de sujets de contentieux qui appellent une franche explication. À chaque fois, l'UE a pris position. L'Espagnol Josep Borrell a multiplié les condamnations, les mises en garde. Mais le chef de la diplomatie européenne ne peut pas cacher les divisions entre les États membres. Les États-Unis, comme la Chine, jouent de ces divisions pour les accentuer, reconnait un diplomate.

Douche froide

«L'Union européenne est encore un acteur en quête d'identité. Elle ne sait pas quel rôle elle veut jouer», confie Josep Borrell. «L'Europe doit inventer une troisième voie, faite de fermeté dans la défense de nos intérêts et de nos principes, et d’ouverture à un dialogue multilatéral. Une troisième voie qui ne soit ni la guerre froide ni la complaisance naïve», plaide Jean-Yves le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Cette stratégie est encore en discussion. Mais les prises de position de Donald Trump ont ébranlé les certitudes de plusieurs pays européens. On commence à s'interroger à Madrid et à Berlin sur la réalité du parapluie américain auquel les pays de l'Est continuent à croire dur comme fer.

La décision de retirer une partie des troupes américaines stationnées en Allemagne a fait l'effet d'une douche froide à Berlin. Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas a évoqué un coup dur pour les relations germano-américaines et un risque potentiel pour la sécurité. Le patron du Pentagone Mark Esper va devoir calmer les esprits jeudi lors de la visioconférence entre les ministres de la Défense de l'Otan.

