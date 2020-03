Draguée par un ado: «Elle est vraiment belle, non?»

Aker Okoye, 16 ans, a embrassé Meghan lors de sa visite surprise vendredi à l'école Robert Clack de Dagenham, dans l'est de Londres, pour marquer la Journée internationale de la femme dimanche. L'adolescent a sauté sur l'occasion quand la duchesse de Sussex a invité un «brave jeune homme» à venir sur scène pour discuter de l'importance du 8 mars, journée internationale de la femme.

Après être monté sur scène et avoir embrassé Meghan sur la joue, Okoye, pas peu fier, a lancé devant tous ses camarades: «Elle est vraiment belle, n'est-ce pas?» Dans une lettre manuscrite publiée par le «Sun», l'adolescent de 16 ans a présenté ses excuses au prince Harry et à sa femme: «Chers Harry et Meghan. Harry, j'espère que vous n'êtes pas fâché que j'écrive cette lettre. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir fait un câlin à votre épouse. J'étais juste submergé par l'émotion et bouleversé de la voir arriver dans mon lycée. C'était un plaisir de prononcer ce discours près d'elle. Meghan est une vraie source d'inspiration».

(L'essentiel/utes)