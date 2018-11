Ryanair vire six employés pour une «fausse photo»

«Les six membres d'équipages de Porto ont été licenciés le lundi 5 novembre (...) pour faute grave, après avoir mis en scène une fausse photo», dans le but de faire croire «qu'ils avaient été "forcés de dormir sur le sol" de la salle d'équipage de Malaga» (sud de l'Espagne), a déclaré la compagnie aérienne low cost dans un communiqué. Ryanair, englué depuis des mois dans des conflits avec ses employés dans plusieurs pays, a affirmé que sa réputation avait pâti de la publication de cette photo, qui avait suscité une polémique.

Ryanair exposes fake photo of cabin crew sleeping in crew room. Watch video here: pic.twitter.com/tzTn6EHsKH