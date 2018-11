Un accord provisoire sur le Brexit a été trouvé

Les équipes de négociations de l'UE et du Royaume-Uni ont conclu un accord sur le cadre de leurs liens post-Brexit, sous la forme d'un projet de «déclaration politique» qui doit encore être validé lors d'un sommet, dimanche, a annoncé jeudi, le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Ce texte, qui sera joint au traité de retrait du Royaume-Uni, «établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible» en matière commerciale, de politique étrangère, de défense et de sécurité, selon le texte de 26 pages. Il prévoit aussi que la période de transition pourra être prolongée d'«un an jusqu'à deux ans». Ce laps de temps doit permettre de préparer l'après-Brexit et en particulier la future relation économique et commerciale entre le Royaume-Uni et les 27 membres restants de l'UE.

La livre britannique a bondi de plus de 1%, jeudi, face au dollar, après l'annonce de l'accord. La devise n'est néanmoins pas revenue à son niveau d'avant sa lourde chute de jeudi dernier, lorsqu'elle avait plongé suite à la démission de plusieurs membres du gouvernement britannique.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.