Un cracheur de feu accusé de plusieurs incendies

Dominik G. (30) versetzte dasBernbiet in Angst und Schrecken : Feuerspeierlegte Brände https://t.co/6GuWx8L62f — Blick (@Blickch) April 7, 2021

Visiblement, ce lanceur de torches aime un peu trop jouer avec le feu. Un jeune homme de 30 ans, qui se présente sur les réseaux sociaux comme jongleur et cracheur de feu, comparaît depuis mercredi, devant la justice en Suisse. Il est accusé d’avoir mis le feu à deux maisons et à une grange. Il aurait aussi détruit la terrasse d’un restaurant et incendié une poubelle près de la gare de Spiez (Canton de Berne).

«Blick» a parlé à l’un des plaignants. Il se souvient comme si c’était hier de la nuit de juillet 2018 où sa maison de Herzogenbuchsee a pris feu: «Si ma copine ne s’était pas réveillée, nous serions morts.» Le quadragénaire s’était précipité à l’extérieur pour tenter d’éteindre les flammes avec un tuyau d’arrosage, en vain. «Ce n’est qu’une fois dehors que je me suis aperçu que j’étais tout nu». Et d’ajouter: «J’ai tout perdu, je n’avais même plus un slip à me mettre».

Une seule preuve

Interrogé par les juges, le trentenaire a assuré ne plus se souvenir comment les incendies se sont déclarés. Les soirs des faits, il a avoué avoir consommé beaucoup de drogue et d’alcool. «Il ne voulait mettre personne en danger», a argumenté son avocat. Le prévenu pense en effet avoir déclenché les incendies en ayant jeté une cigarette ou un joint mal éteint.

Les seules preuves dont dispose l’accusation sont celles qui le relient à l’incendie de la poubelle de la gare de Spiez. Il a en effet été filmé, par une caméra de surveillance, en train de mettre le feu à la poubelle. S’appuyant sur ce manque d’éléments tangibles, l’avocat de la défense a plaidé mercredi pour un acquittement partiel et une peine limitée à 7 mois de prison ferme pour son client.

Le procureur, lui, ne croit pas à l’amnésie du cracheur de feu. Il a requis 8 ans et demi de prison, commués en mesure stationnaire de 5 ans. Le verdict était attendu ce vendredi.

(L'essentiel/ofu)