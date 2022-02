Il avait tué sa femme et son fils dans une grotte

Un Allemand a été condamné à perpétuité, jeudi, pour le meurtre de sa femme et d'un de leurs fils à coups de pierre dans une grotte de l'île espagnole de Tenerife aux Canaries en 2019, a annoncé un tribunal de l'archipel. Thomas Handrick a été condamné à la prison à vie pour «le meurtre en (avril) 2019 de sa femme et l'un de ses fils avec une pierre», a indiqué un tribunal de l'archipel espagnol, dans un communiqué.

Ce père de famille a aussi été condamné pour avoir tenté de tuer son autre fils, alors âgé de sept ans, «sans y parvenir parce que ce dernier a réussi à fuir et survivre, après avoir longuement marché dans une zone éloignée et inhabitée» de l'île, située au large du Sahara occidental. Le 23 avril 2019, Thomas Handrick, alors âgé de 43 ans, «avait conduit intentionnellement son épouse et ses deux enfants de 10 et 7 ans dans une grotte», entre deux ravins d'une zone montagneuse, «où ils ne pouvaient recevoir de l'aide» dans la commune d'Adeje, au sud de l'île.

«Le petit de 7 ans avait réussi à fuir»

C'est là qu'il avait «frappé (son épouse) à plusieurs reprises (...) de ses mains et à l'aide d'une pierre» jusqu'à la tuer, a précisé la cour dans son verdict. Quand le fils aîné s'était interposé pour protéger sa mère, ce dernier avait subi le même sort, tandis que son frère de sept ans avait réussi à s'enfuir et donner l'alerte, ce qui avait permis d'arrêter le père de famille.

Un vaste dispositif de recherches avait ensuite permis de retrouver les cadavres de la mère et du fils dans cette grotte, un drame qui avait suscité une vague d'indignation en Espagne.

(L'essentiel/afp)