«Le plus jeunes étaient terrifiés, certains pleuraient»

Cauchemar en altitude. Telle pourrait être qualifiée l'expérience douloureuse vécue dimanche par une douzaine de personnes à Fantasy Island, un parc d'attractions sur la côte est de l'Angleterre. Un grand huit s'est subitement arrêté alors que le manège se trouvait en pleine descente.

Les personnes sont restées plus d'1h30 coincées à 45 mètres du sol, alors que les techniciens tentaient de réparer l'attraction. «Le manège a effectué un premier stop brutal avant la descente. Il a brièvement redémarré avant de s'arrêter à nouveau», raconte Emily, présente avec sa fille, sa nièce et son neveu.

45 mètres de hauteur, une vitesse de pointe de 90 km/h

Les visiteurs ont finalement été évacués un par un à l'aide de harnais. Un final particulièrement angoissant pour certains. «Les plus jeunes était terrifiés et certaines personnes pleuraient», raconte un témoin. «Mon neveu criait tellement et était tellement apeuré qu'ils l'ont redescendu en premier», explique Emily.

Le parc a expliqué qu'une défaillance a déclenché le systèmes d'alerte, ce qui a immédiatement entraîné l'arrêt de l'attraction. «La sûreté des passagers est une priorité et nos équipes sont intervenues dans les 5 minutes pour les rassurer et les évacuer», a commenté une porte-parole du parc. Ouvert en 1999, le grand huit «Millenium» atteint une vitesse de pointe de 90 km/h. S'élevant à 45 mètres de hauteur, cette montagne russe est la quatrième plus haute du Royaume-Uni.

