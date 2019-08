Scénario catastrophe en cas de «no deal»

Les jours passent et l'ultimatum dressé par le Premier ministre Boris Johnson approche à grand pas. Quoi qu'il arrive, il a promis que le Royaume-Uni sortirait définitivement de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Et plus la date fatidique approche, plus les chances d'un accord global avec l'Europe s'amenuisent.

La perspective d'un «no deal» inquiète tellement que dans les coulisses du 10 Downing Street, on s'affaire à imaginer un scénario catastrophe pour anticiper un divorce sans accord. Dans un document interne révélé dimanche par le «Sunday Times», le gouvernement britannique décrit ce qu'il pourrait arriver de pire outre-Manche. Et les conséquences d'une sortie sans accord seraient lourdes pour le Royaume-Uni.

Trois quarts des médicaments viennent du continent

Selon le rapport, le premier secteur touché sera celui des transports: ce sera la panique. Les camions passant sous la Manche subiront des retards de plusieurs jours et pour les bateaux de marchandise, l'attente sera encore bien plus longue. L'estimation étant qu'il faudrait plusieurs mois pour que le trafic reprenne à 50% de sa fréquentation actuelle. Et qui dit retard dit difficulté d'approvisionnement de tout ce qui transite par la Manche.

Ce serait le cas pour les médicaments, dont près des trois quarts sont importées depuis le continent. Le pays tout entier pourrait en manquer durant plusieurs jours. Puis viendrait s'ajouter à cela une pénurie de nourriture, faisant de fait augmenter le prix des denrées alimentaires, et un manque d'approvisionnement en carburant car deux raffineries seraient menacées de fermeture.

Ce «scénario du pire» est bien entendu hypothétique, mais il met en lumière les inquiétudes du Royaume-Uni quant à son avenir à court terme. Boris Johnson a d'ailleurs débuté cette semaine un voyage pour rencontrer les dirigeants européens et tenter d'apaiser les tensions.

(L'essentiel/lom)