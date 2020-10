Le nord-​​ouest de l’Italie demande l’état d’urgence

Des pluies diluviennes – plus de 60 centimètres localement – se sont abattues entre vendredi et samedi en Italie sur le Piémont, la Ligurie, le Val d’Aoste et dans une moindre mesure la Lombardie, faisant sortir les cours d’eau de leur lit et provoquant des crues éclair, des inondations et des glissements de terrain. Face à cette situation, Le Piémont et la Ligurie ont demandé au gouvernement de décréter l’état d’urgence.

Des torrents d’eau et de boue ont envahi villes, villages et routes, détruit plusieurs ponts, submergé des commerces et des logements, emporté maisons et véhicules. Par endroits, le fleuve Po a dépassé de trois mètres sa cote habituelle.

«Débloquer des fonds»

Le dernier bilan humain faisait état dimanche matin de deux morts, un pompier volontaire et un automobiliste, et deux disparus. Les experts des régions et de l’Etat continuaient d’évaluer les dégâts matériels mais d’ores et déjà le Piémont et la Ligurie ont fait appel à la solidarité nationale. Les présidents de région ont conjointement signé une lettre demandant au gouvernement de décréter l’état d’urgence.

«La situation est très grave. C’est comme en 1994», lorsque la crue du Po et du Tarano avait fait 70 morts, a déclaré le président du Piémont, Alberto Cirio, au quotidien La Stampa. «Avec une différence, c’est que 630 mm d’eau sont tombés en 24 heures, du jamais vu en si peu de temps depuis 1954», a-t-il assuré. Les régions, selon lui, sont déjà étranglées par les conséquences économiques du confinement observé par l’Italie à cause de la pandémie de coronavirus qui a fait près de 36 000 morts dans le pays. «Dans un premier temps la région va débloquer des fonds destinés à couvrir les catastrophes naturelles. Mais nous sommes dans une situation extraordinaire dans un moment déjà en soi extraordinaire. À cause de la pandémie, la région percevra cette année 200 millions d’euros de recettes fiscales en moins. Si l’État n’intervient pas, nous ne nous relèverons pas», a-t-il averti.

Inquiétude pour les migrants

Le Premier ministre Giuseppe Conte a promis «l’attention maximale» de son gouvernement et le président de la République Sergio Mattarella a assuré les régions de sa «proximité avec les territoires».

À Vintimille, à quelques encablures de la frontière française, les commerçants étaient à pied d’oeuvre dimanche matin pour nettoyer leurs boutiques noyées par les eaux et la boue, a constaté un correspondant de l’AFP. La ville côtière ne déplore officiellement aucun mort ni disparu mais une association s’inquiète du sort des migrants, nombreux à se regrouper habituellement sur les bords du fleuve Roya. «Le bilan déjà grave pourrait encore s’aggraver si on compte le nombre de personnes, souvent des migrants, qui occupent les berges du Roya» à l’heure où le fleuve a tout emporté sur son passage, a écrit l’association Sanremo Solidale.

«Si ces personnes (femmes vulnérables, enfants) ont été emmenées par le courant, nous les retrouverons peut-être au bout d’un moment, sur une plage, à Saint-Tropez ou ailleurs», s’est-elle alarmée. L’Italie avait craint samedi un bilan humain beaucoup plus lourd, faisant état de 22 disparus, dont 21 au passage du col de Tende, côté français, dans l’arrière-pays niçois. Finalement ces personnes ont été localisées sur la commune de Viévola, et évacuées.

(L'essentiel/afp)