Un ancien complice de Marc Dutroux libéré

Reconnu complice d'avoir enlevé, avec Marc Dutroux, quatre jeunes filles belges, An, Eefje, Sabine et Lætitia, en 1995 et 1996, Michel Lelièvre a été condamné à 25 ans de prison en 2004.

La chaîne belge néerlandophone VTM a annoncé ce jeudi qu'il avait été autorisé à quitter la prison de Ittre durant 36 heures au début du mois de mars. Son avocat Me Bovy a précisé qu'il avait passé une journée et une nuit dehors pour préparer sa libération définitive.

Il devait pour cela respecter plusieurs conditions: ne pas se rendre dans la commune de Ans près de Liège, dans les provinces de Brabant flamand, de Limbourg en Belgique et aux Pays-Bas, de même que dans le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie.

(L'essentiel)