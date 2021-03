Une «maladie grave» touche des chevaux en Europe

C’est l’inquiétude dans les rang de l’Europe du cheval, depuis que la Fédération équestre internationale (FEI) a annoncé que de nombreux chevaux ont été atteints par la rhinopneumonie (EHV-1) ou herpès équin au CSI de Valence, en Espagne. Pour la FEI, il s’agit là de «l’épidémie la plus grave de ces dernières années en Europe». Quatre chevaux sont morts à Valence, le week-end passé, alors que 84 présentent des symptômes cliniques et onze sont traités dans des cliniques.

Alors qu’une centaine de chevaux restent encore isolés sur le lieu du concours, tous les concours internationaux en Europe sont suspendus jusqu'au 28 mars. En outre, la commission vétérinaire de la Fédération suisse de sports équestres (FSSE) recommande d'isoler les chevaux potentiellement infectés.

Système nerveux atteint

La maladie virale frappe le système nerveux et entraîne, entre autres, des perturbations de la coordination des mouvements et des paralysies. «Dans la majorité des cas, la maladie se passe sans complications sévères», a indiqué un vétérinaire suisse. Des cas ont été enregistrés récemment en France (notamment en Haute-Savoie), en Belgique et en Suisse.

«Il s'agit d'une grave épidémie qui touche de nombreux chevaux et entraîne des symptômes neurologiques et des décès. L'épidémie doit donc être prise au sérieux et des mesures doivent être prises pour l'endiguer ou pour empêcher sa propagation à la population de chevaux par le retour des chevaux ayant participé à ces concours», a prévenu Equinella, une plateforme d‘annonce et d‘information visant à la détection précoce des maladies équines.

(L'essentiel/Abdoulaye Penda Ndiaye)