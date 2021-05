Libérés et sauvés de l'expulsion grâce à la foule

La police écossaise a décidé, jeudi soir, de libérer les personnes arrêtées le matin même dans un quartier à forte majorité musulmane de Glasgow, après une mobilisation massive pour empêcher les services d'immigration britanniques de les expulser au milieu des célébrations de l'Aïd. Encadrés par un important dispositif policier, plus de 200 manifestants ont entouré toute la journée un fourgon des services d'immigration, scandant «Laissez nos voisins tranquilles, laissez-les partir».

«Afin de garantir la sécurité, la santé publique et le bien-être des personnes impliquées dans cette arrestation et dans la manifestation», la police écossaise a annoncé dans un communiqué avoir «pris la décision opérationnelle de relâcher les hommes détenus par les services d'immigration britanniques et de les rendre pour le moment à leur communauté». Plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent au moins deux hommes sortir de la camionnette blanche des services d'immigration, sous les acclamations de la foule.

«Profondément préoccupée, surtout aujourd'hui»

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur n'a pas fourni de précisions sur les personnes visées, mais Mohammad Asif, directeur de la Fondation afghane des droits humains, affirme qu'il s'agissait d'Afghans qui avaient «fui les bombes britanniques et américaines». Plus tôt dans la journée, la circonscription de la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, députée de cette circonscription, s'était dite «profondément préoccupée par cette action du ministère de l'Intérieur, surtout aujourd'hui, au cœur d'une communauté qui célèbre l'Aïd».

«Mes services mènent une enquête urgente et sont prêts à offrir toute l'aide nécessaire aux personnes détenues», avait-elle tweeté.

The @ukhomeoffice action today is creating a dangerous and unacceptable situation in Pollokshields. As local MSP, I am also seeking urgent answers from them - they must resolve this situation ASAP. https://t.co/aMGAe88M1J