Le camion avec 39 corps provenait de Belgique

«Nous pensons maintenant que le camion a voyagé de Zeebruges vers Purfleet», où il est arrivé vers 00H30 (23H30 GMT), a indiqué dans un communiqué la police de l'Essex, qui avait auparavant dit que le véhicule était entré dans le pays via le port de Holyhead, sur la côte ouest, qui dessert Dublin.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion venait de Bulgarie et était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et desservant notamment l'Irlande.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.