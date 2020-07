Ce pays d'Europe où le Covid n'a (presque) rien changé

Iceland has been praised for its handling of the Covid-19 crisis. There's been less than 2,000 cases and 10 deaths recorded. https://t.co/1M2CfZufYj — CNN (@CNN) July 28, 2020

«L'Islande, un havre de normalité au milieu de la pandémie de coronavirus». Le titre d'un article publié sur CNN fait le buzz, alors que de nombreux pays d'Europe connaissent un rebond de l'épidémie de Covid-19 et que les États-Unis n'en finissent plus de compter les records quotidiens de contaminations.

Tout au nord de l'Europe aux confins du Groenland, l'île de 364 000 habitants a enregistré seulement 2 000 cas et 10 morts. À titre de comparaison, le Luxembourg, deux fois plus peuplé que l'Islande, compte plus de 6 000 contaminations et 112 décès. Et les spécialistes s'accordent pour dire que l'épidémie a été plutôt bien gérée au Grand-Duché...

«Quand je suis retourné dans mon pays d'origine, deux de mes amis m'ont embrassé et ma réaction naturelle a été de reculer, et il m'a été très compliqué de maintenir une conversation debout sans m'éloigner d'eux physiquement», raconte le journaliste qui réside à Londres, comme pour symboliser la différence entre l'Islande et les autres pays...

«Ici les gens vont à la piscine ou assister à un match de football»

Ici, le temps semble s'être arrêté. «Les gens vont à la piscine ou assister à un match de football, dînent avec des amis et vont ensuite dans des fêtes où les conversations abordent davantage le dernier film de Will Ferrell que le Covid-19. À Londres, la nouvelle normalité, c'est de travailler de la maison avec seulement la famille proche autour de soi et de voir ses amis en petit comité en maintenant une distance de sécurité de 2 mètres».

La différence est saisissante, et tient autant à la bonne gestion de l'épidémie qu'à l'avantage de l'insularité. Après plusieurs infections identifiées en février, le gouvernement islandais a réagi en testant et traçant en masse, en introduisant d'autres restrictions et en fermant les frontières. Hormis cette dernière mesure, le Luxembourg a pris des décisions similaires. Preuve que la particularité géographique de l'Islande constitue un atout prépondérant...

Attention toutefois à la carte postale idyllique. L'Islande n'est pas totalement coupée du monde, et l'épidémie de coronavirus a également eu un impact sur son économie. Si les restaurants sont pleins et que personne ne porte un masque à l'intérieur, les touristes sont beaucoup moins nombreux. Quant aux festivals qui devaient débuter cet été, ils ont tous été annulés en raison de la limitation des rassemblements à 500 personnes...

(Thomas Holzer/L'essentiel)