Le Parlement rejette l'accord sur le Brexit

Les députés britanniques ont massivement rejeté mardi l'accord de Brexit négocié par la Première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles, plongeant le Royaume-Uni dans l'incertitude sur son avenir à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne. Cette humiliante défaite a poussé le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, à déposer une motion de censure contre le gouvernement, qui sera débattue mercredi. "J'ai introduit une motion de censure contre ce gouvernement", a dit M. Corbyn, qualifiant de défaite "catastrophique" pour le gouvernement le résultat du vote sur l'accord de Brexit.

La chambre des Communes a rejeté l'accord de divorce par 432 voix, 202 s'étant prononcé pour, restant sourde à une ultime mise en garde de Mme May contre "l'incertitude" que provoquerait un rejet. Cette défaite par 230 voix est la plus importante essuyée par un gouvernement britannique depuis les années 1920. Theresa May a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B", si elle survit à la motion de défiance. "La chambre a parlé et ce gouvernement écoutera", a-t-elle déclaré immédiatement après le vote, proposant des discussions entre partis déterminer la voie à suivre.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a réagi sur son compte Twitter sur le coup de 21h08 affirmant «qu'il regrettait profondément l'issue du vote, de même que le Brexit en lui-même. Désormais, nous avons rapidement besoin de savoir comment nous allons procéder pour la suite. Car, nous avons avant tout besoin de trouver des solutions au lieu de chercher des problèmes. Au sein de l'Union européenne, nous devons limiter au maximum les dommages causés par un éventuel «No-Deal» (non-accord) sur le Brexit.»

I deeply regret the outcome of the vote as i regret Brexit as such. Now we need a fast and clear plan on how to procced.Because that’s what we need to do:finding solutions,not problems.Our internal preparations to limit the damage in case of a No-Deal shall go ahead in full steam — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 janvier 2019

Jean-Claude Junker, le Président luxembourgeois de la Commission européenne, a lui aussi regretté le vote des la Chambre des communes «exhortant la Grande-Bretagne à clarifier au plus vite sa position», car «le temps était pratiquement écoulé. »

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 janvier 2019

(L'essentiel)