Elle a fait le même trajet deux heures avant et raconte

Adele Ceraudo peine encore à y croire. Dimanche, l’artiste italienne a pris le téléphérique Stresa – Mottarone avec son compagnon, environ deux heures avant le drame qui a fait 14 morts. «Je ne me doutais de rien en montant. La vue était magnifique et j’ai fait une vidéo que j’ai postée sur les réseaux sociaux», confie-t-elle au Corriere della Sera. Pour profiter au mieux de cette journée au paradis, Adele avait un peu lâché son téléphone portable.

Quand elle l’a rallumé, la jeune femme a constaté avec étonnement qu’elle avait été bombardée de messages et d’appels en absence de proches très inquiets. C’est lors d’une halte dans le cadre idyllique du lac d’Orta qu’Adele et son ami ont appris ce qui s’était produit sur la ligne du téléphérique. «(Nos proches) nous avaient appelés à plusieurs reprises, mais au début nous n’avions pas répondu. Nous avons appris plus tard qu’ils étaient tous terrifiés à cause de cela. Bien sûr, nous étions choqués», raconte l’Italienne à today.it.

«J’ai envie de serrer mes parents dans mes bras»

Même si elle n’a rencontré aucune des victimes, Adele a un peu l’impression de les connaître. La jeune femme, qui se sent comme une miraculée, ressent désormais le besoin de profiter encore plus de la vie et de ne rien considérer comme acquis. «Je n’ai pas fermé l’œil cette nuit et le week-end prochain je serai à Cosenza, à la maison. Parce que j’ai envie de serrer mes parents dans mes bras plus fort que jamais», conclut Adele.

Seul survivant de la tragédie, le petit Eitan est sorti de son coma artificiel mercredi. Sa tante aura l’insupportable tâche de lui expliquer que ses parents et son petit frère ne sont plus là. Les dépouilles des cinq membres de la famille d’Eitan doivent être rapatriées en Israël ce jeudi.

