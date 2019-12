Un groupe aurait préparé un attentat au Luxembourg

Les autorités autrichiennes ont déjoué un projet d'attentats, dont l'un devait toucher un marché de Noël à Vienne, selon l'agence autrichienne APA. Des cibles dans des pays étrangers, dont le Luxembourg, auraient aussi été envisagées par les individus, selon APA. Le Parquet en charge de l'enquête n'était pas joignable pour commentaire.

Trois hommes d'origine tchétchène seraient impliqués dans cette affaire. Leur, âgé de 24 ans, était influencé par l'idéologie du groupe État islamique (EI), a ajouté APA. Ce jeune homme, repéré après une dénonciation anonyme, était déjà en prison après deux tentatives de rejoindre la Syrie et l'EI. Il communiquait avec ses deux complices présumés à l'aide d'un téléphone portable, en violation des règles de la prison, poursuit APA.

Ses comparses, âgés de 25 et de 31 ans, ont été incarcérés à la fin de la semaine dernière. Le chef du réseau aurait eu l'intention de s'en prendre au marché de Noël devant la cathédrale Saint Stéphane dans le centre de Vienne, entre Noël et le Nouvel An. D'autres cibles potentielles auraient pu être Salzbourg, mais aussi des villes en Allemagne, en France et donc au Luxembourg, toujours d'après l'agence autrichienne.

(L'essentiel/afp)