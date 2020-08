Un nouvel embarras pour Boris Johnson

Les conservateurs de Boris Johnson ont perdu leur pole position face à l’opposition travailliste, pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, selon un sondage publié dimanche, un nouvel embarras pour le dirigeant britannique confronté à une rentrée difficile en pleine pandémie. Gestion très critiquée de la pandémie dont un rebond est redouté, retour à l’école chahuté, sévère récession économique, revirements embarrassants et grogne dans son propre camp… La rentrée offrira peu de répit à Boris Johnson, mobilisé sur plusieurs fronts.

Un sondage Opinium publié dimanche par The Observer place les tories et les travaillistes au coude à coude, avec 40% des intentions de vote, pour la première fois depuis l’été 2019. La chute est vertigineuse pour les conservateurs, grands vainqueurs des législatives de décembre: ils ont lâché 26 points en un peu plus de cinq mois après la mise en place du confinement, presque entièrement levé aujourd’hui.

«Climat d’incertitude»

«Depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre, les conservateurs avaient typiquement une avance à deux chiffres, qui a connu un pic en mars/avril quand leur gestion de la pandémie et de la crise était relativement bien perçue alors que le Labour changeait de chef», troquant le très à gauche Jeremy Corbyn pour l’europhile modéré Keir Starmer, explique Adam Drummond, d’Opinium, dans le journal de gauche.

Le vent a tourné depuis au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec quelque 41 500 morts. Le gouvernement a été vertement critiqué pour ne pas avoir compris suffisamment tôt l’ampleur de la crise sanitaire, avec au début un manque criant d’équipements de protection pour les soignants et un dépistage indigent.

Il paie aussi le prix de nombreuses volte-face, notamment concernant l’évaluation jugée injuste des élèves des A-levels, l’équivalent du baccalauréat, dont les examens avaient été annulés en raison du nouveau coronavirus.

(L'essentiel/afp)