Une messe à la mémoire de pro-​​nazis fait débat

La police bosnienne est sur les dents avant la célébration d’une messe à la mémoire des militaires de l’État oustachi pronazi croate et des civils croates exécutés par les partisans communistes en 1945. Chaque année en mai, des commémorations de la «tragédie de Bleiburg» sont organisées près de cette localité du sud de l’Autriche, mais cette année elles ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19.

Les organisateurs ont décidé que la messe qui devait y être célébrée par l’archevêque de Sarajevo, le cardinal Vinko Puljic, se déroulerait finalement dans la cathédrale de la capitale bosnienne. Cette annonce a suscité une levée de boucliers de la plupart des partis politiques, à l’exception des formations croates, ainsi que de la communauté juive et de l’Église orthodoxe serbe.

«C'est une faute»

Le rassemblement de Bleiburg suscite chaque année des controverses en raison de l’utilisation de symboles nazis par des participants. Les commémorations sont coorganisées par les Églises catholiques en Bosnie et en Croatie, et parrainées par le Parlement croate.

Dès samedi matin, la police et des unités spéciales ont bouclé à l’aide de barrières métalliques toutes les routes menant à la cathédrale, a-t-on constaté. Hormis les prêtres, une vingtaine de personnes seulement participeront à la messe qui devait débuter peu après 12h, selon l’archevêché. Des ONG antifascistes ont appelé à un «défilé massif et dans le calme» dans le centre de Sarajevo à l’heure de la messe.

«C’est une faute d’organiser des cérémonies religieuses pour ceux qui ont commis des crimes horribles dans cette ville», a estimé Nijaz Skenderagic de l’association des antifascistes.

Des centaines de milliers de Roms, de Serbes, de Juifs et de Croates antifascistes ont été exterminées par l’État indépendant croate (NDH), allié des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet «État» éphémère englobait également toute la Bosnie, ainsi qu’une partie de la Serbie. Plus de 10 000 habitants de Sarajevo, principalement juifs ainsi que Serbes, Roms et autres personnes ont été tués par le régime oustachi durant la Deuxième Guerre mondiale.

