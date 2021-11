Le chauffeur a «verrouillé les portes» de son taxi

L'explosion, qui a fait un mort et un blessé, est survenue dimanche matin au moment où le Royaume-Uni commémorait les victimes des guerres, à l'occasion du «Dimanche du Souvenir». Elle s'est produite juste avant 11h (12h au Luxembourg), heure à laquelle la nation se recueillait en silence, et à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Liverpool où des centaines de soldats, vétérans et membres du public étaient rassemblés pour un hommage.

Blessé lors de l'explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de «héros» par des responsables politiques et des tabloïds qui ont affirmé qu'il avait permis d'éviter des morts. «Il s'agit d'une enquête en cours, je ne peux donc pas commenter les détails ou dire exactement de quel type d'incident il s'agit (...) mais il semble que le chauffeur de taxi en question se soit comporté avec une présence d'esprit et une bravoure incroyables», a déclaré le Premier ministre Boris Johnson lundi lors d'une visite dans un centre médical de Londres.

Miracle survival of cabbie who escaped Poppy Day blast inside taxi with cuts and bruises https://t.co/MVJEvRXWYH — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2021

D'après The Daily Mail, le chauffeur a repéré que son passager avait l'air «suspect» et l'a enfermé dans le taxi, avant de s'échapper. Il a été blessé dans l'explosion et le passager, qui n'a pas été formellement identifié, est décédé, a indiqué la police. «Le chauffeur de taxi, dans ses efforts héroïques, a réussi à éviter ce qui aurait pu être une catastrophe absolument horrible à l'hôpital», a déclaré la maire de Liverpool, Joanne Anderson, lundi sur la BBC, confirmant qu'il avait «verrouillé les portes» du véhicule.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. pic.twitter.com/qjHzGMxIUT — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2021

«Cela nous rappelle que la menace du terrorisme n'a pas disparu», a déclaré lundi matin le président du Parti conservateur Oliver Dowden sur SkyNews. Évoquant les actes du chauffeur de taxi rapportés par la presse, M. Dowden a souligné «le contraste entre la lâcheté de l'attaque terroriste et la bravoure des Britanniques ordinaires partout dans le pays, qui font passer la vie des autres avant la leur». «Il est clair que nous devons voir exactement ce qui s'est passé, mais si tel est le cas, c'est un nouvel exemple de véritable bravoure et de courage», a-t-il ajouté.

Un «incident terroriste», un quatrième homme arrêté

La police antiterroriste est chargée de l'enquête avec, selon la BBC, le soutien du service de renseignement MI5. Trois hommes – âgés de 29, 26 et 21 ans – ont été arrêtés dans le quartier de Kensington de Liverpool en vertu de la loi sur le terrorisme.

Lundi, lors d'une conférence de presse, l'explosion a été qualifiée d'«incident terroriste» par la police antiterroriste en charge de l'enquête. Elle a ajouté qu'un quatrième homme, âgé de 20 ans, avait été arrêté lundi, et que la bombe artisanale qui avait explosé dans le taxi, y mettant le feu, avait été «fabriquée» et apportée dans le véhicule par le passager.

