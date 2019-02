Theresa May va tenter de sortir de l'impasse

La Première ministre britannique Theresa May va tenter jeudi à Bruxelles d'obtenir un nouveau compromis sur la question brûlante de la frontière irlandaise, malgré le refus obstiné de l'UE de renégocier l'accord de retrait du Royaume-Uni. La rencontre entre Theresa May et Donald Tusk est prévue à 15h. La Première ministre britannique aura au préalable rencontré le président de la Commission Jean-Claude Juncker à 11h et le président du Parlement européen Antonio Tajani, flanqué de son référent Brexit Guy Verhofstadt, à 14h.

Theresa May arrive dans la capitale européenne dans une ambiance tendue, au lendemain d'une polémique créée par le président du Conseil européen Donald Tusk. «Je me demande à quoi cette place spéciale en enfer ressemble, pour ceux qui ont fait la promotion du Brexit sans même l'ébauche d'un plan pour le réaliser en toute sécurité», a lancé M. Tusk. Ce commentaire a provoqué des réactions passionnées au Royaume-Uni.

«Pas facile» d'obtenir des changements

La tâche de Mme May s'annonce difficile, de son propre aveu, tant les Européens ont répété à l'envi que l'accord de retrait, que les 27 et le gouvernement britannique ont entériné fin novembre, n'était «pas ouvert» à la renégociation. Mais tous continuent d'affirmer vouloir éviter le scénario redouté d'un Brexit sans accord à la date du 29 mars. Londres, de son côté, s'appuie sur le vote de son Parlement, qui a rejeté en masse ce compromis en début d'année.

Selon son porte-parole, Mme May s'apprête à reconnaître qu'il ne sera et que l'accord de retrait a été «négocié de bonne foi». Mais «le Parlement a voté à une majorité significative, envoyant un message sans équivoque que le changement est nécessaire», devrait argumenter la dirigeante. «L'objectif du Royaume-Uni est de trouver le moyen de garantir que nous ne pouvons pas être, et ne serons pas, piégés dans le filet de sécurité», devrait-elle également affirmer. Cette disposition a été introduite dans l'accord de retrait comme solution de dernier recours destinée à éviter le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande.

