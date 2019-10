La technique des voleurs à l'aéroport de Rome

«Des pendulaires du crime», voici comment la police de Rome a baptisé un groupe de douze Algériens, résidant en France et en Espagne, qui se rendaient en avion à l'aéroport de la capitale italienne pour dérober des touristes. Les proies préférées étaient les hommes d'affaires russes ou des pays arabes, ou encore des touristes japonais. La bande faisait régulièrement les allers et retours entre la Péninsule et les pays de résidence. Ils changeaient régulièrement de vêtements pour ne pas être reconnus.

Rien que ces deux dernières semaines, les voleurs ont réussi à accumuler pour 50 000 euros de marchandise. De l'argent et des objets partiellement récupérés par la police et restitués aux propriétaires légitimes. Ce sont finalement les caméras de surveillance de l'aéroport qui ont enregistré les faits et gestes des malfrats.

(L'essentiel/utes)