Les recherches pour Emiliano Sala ont repris

Les garde-côtes britanniques ont annoncé, jeudi matin, la reprise des recherches pour retrouver l'avion disparu lundi soir, en mer, à bord duquel se trouvait le footballeur argentin Emiliano Sala. «Nous entamons une recherche côtière à l'aide d'un avion dans la zone de Burhou, Casquets, Alderney, la côte nord de la péninsule de Cherbourg, la côte nord de Jersey puis au-dessus de Sark», a annoncé, peu avant 9h, la police de Guernesey.

Faute de luminosité, la police de Guernesey, qui coordonne les opérations, avait interrompu ses recherches mercredi soir. «Après des recherches intensives mobilisant plusieurs avions et un navire de sauvetage, nous n'avons trouvé aucune trace de l'avion disparu», avait annoncé la police sur Twitter, mercredi. Les autorités de Guernesey ont par ailleurs révélé le nom du pilote disparu: David Ibbotson, originaire du nord de l'Angleterre. Mercredi, les enquêteurs privilégiaient encore l'hypothèse que le footballeur et David Ibbotson avaient pu se réfugier sur le canot de sauvetage qui était dans leur appareil. Mais leurs déclarations ne laissaient plus vraiment d'espoir en fin de journée.

«S'il y avait quelque chose à trouver, je pense, comme nous étions sur place très rapidement, que nous aurions dû le trouver», a expliqué John Fitzgerald, le responsable du service de secours Channel Island Air Search. Mardi, les enquêteurs avaient trouvé des débris flottant dans l'eau, sans pouvoir dire s'ils venaient de l'avion de Sala, et trois jours après la disparition, le scénario du drame reste toujours aussi mystérieux.

Les fans continuent de déposer bouquets de fleurs et messages à Cardiff comme à Nantes, où un hommage lui sera rendu jeudi, au centre d'entraînement du club. Un portrait grand format du joueur y a été installé mercredi, et l'entraînement de ce jeudi sera ouvert au public, à partir de 16h, pour offrir «un moment de partage» aux supporters. Du côté de Progreso, la petite ville d'Argentine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, tout le monde connaît le joueur et sa famille. «C’est une personne humble et généreuse, dotée d’une force mentale hors du commun», explique Molteri, un ami du joueur, qui veut toujours croire à un miracle.

24th January

7.50am update.



We are commencing a coastal search using be Channel Islands Air Search plane of Burhou, the Casquets, Alderney, the north coast of the Cherbourg Peninsula, north coast of Jersey and then back over Sark.



Further information released when available