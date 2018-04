Mort controversée d'un ours en Italie

Ce jeune ours brun mâle dit «marsicain», qui s'est retrouvé mercredi soir pris dans un piège en forme de tube, a rencontré des «problèmes respiratoires» après avoir été mis sous sédatif et a péri peu après, malgré les efforts déployés pour le maintenir en vie, a annoncé la direction du parc.

Des médias italiens ont expliqué que ce plantigrade n'était d'ailleurs même pas visé par cette opération destinée, avec l'aval des autorités, à tenter de munir des animaux d'un collier émetteur pour mieux les surveiller et qui a eu lieu à Abruzzo, Lazio et Molise, dans les Apennins, la longue chaîne de montagnes parcourant l'Italie. Selon ces mêmes sources, les biologistes voulaient en fait attraper un autre ours, baptisé Mario, qui causait des problèmes dans la région.

Sous-espèce en danger

«C'est la première fois que nous avons dû faire face à une situation d'urgence en matière d'anesthésie au cours d'une capture», a déclaré devant la presse Antonio Carrara, le président du parc national. Après avoir assuré que le personnel placé sous sa responsabilité jouissait de sa «totale confiance», il a dit espérer que l'autopsie permettrait de faire la «pleine lumière sur la cause de la mort» du plantigrade.

«Nous faisons face à une perte très grave», a réagi l'ONG de défense de l'environnement WWF Italia, qui a appelé à revoir les protocoles pour la capture des animaux. L'ours mort faisait partie d'une «sous-espèce en danger d'extinction qui ne compte désormais plus que 50 individus, ou à peine plus», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/afp)