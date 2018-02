Le Luxembourg va-​​t-​​il devoir donner plus à l'UE?

Le rapport de la commission en charge des questions budgétaires appelle à relever les plafonds de dépenses du «cadre financier pluriannuel» (CFP), qui définit les orientations du budget de l'UE sur plusieurs années, à 1,3% du PIB européen, contre environ 1,0% pour le cadre actuel (2014-2020). La Commission réfléchit de son côté à proposer un relèvement du plafond entre 1,1% et 1,2%. L'UE sera confrontée à un double défi pour son prochain CFP. D'une part, la perte de la contribution du Royaume-Uni, qui quitte l'UE, estimée à plus de 10 milliards d'euros par an. D'autre part, l'émergence de nouveaux défis à relever au travers de politiques européennes: défense, sécurité et protection des frontières, migrations en particulier.

En 2016, le Luxembourg a contribué à hauteur de 311 millions d'euros au budget européen.

L'augmentation de la contribution des États membres doit permettre de «répondre» à ces deux problèmes et à maintenir le budget dans son volume actuel, a souligné l'eurodéputée socialiste Isabelle Thomas, corapporteur. «Nous mettons la balle dans le camp du Conseil européen: si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous où vous voulez faire des coupes», a lancé son collègue, Jan Olbrycht, du Parti populaire européen (PPE, principal groupe du Parlement), lors d'une conférence de presse.

D'autres pistes

Le Parlement a en outre avancé plusieurs idées pour augmenter les ressources propres de l'UE (il n'a toutefois pas de prérogative formelle sur ce sujet précis), comme le versement d'une part de l'impôt sur les sociétés, une taxation des services financiers, ou encore une partie d'éventuelles nouvelles taxes environnementales. «Les nouvelles ressources propres ont pour conséquence de réduire la contribution des États membres et par conséquent de réduire la tyrannie du "juste retour" qui finit par opposer les État nets payeurs aux États nets receveurs», a observé de son côté Jean Arthuis, le président de la commission budget.

Plusieurs États membres, par exemple les Pays-Bas, la Suède ou l'Autriche, qui font partie de ceux qui donnent plus au budget européen par rapport à ce qu'ils reçoivent en retour en fonds et subventions, ne sont pas favorables à augmenter leur participation. La Parlement, qui devra in fine donner son consentement sur le prochain CFP, exhorte également le Conseil à se hâter dans ses négociations, afin de pouvoir se prononcer avant les élections européennes prévues en mai 2019.



