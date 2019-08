Un Airbus atterrit d'urgence dans un champ

Un Airbus A321 avec à son bord 233 personnes a atterri d'urgence jeudi dans un champ de maïs dans la région de Moscou après avoir percuté une volée d'oiseaux, faisant 23 blessés, ont indiqué les autorités russes. L'appareil de la compagnie aérienne russe Ural Airlines «a percuté une volée de mouettes au décollage» de l'aéroport de Joukovski, dans la banlieue de la capitale russe, a indiqué l'Agence fédérale russe de l'aviation Rosaviatsia.

«Selon de premières informations, 226 passagers et sept membres d'équipage se trouvaient à bord de l'appareil», qui ralliait Simféropol, en Crimée, précise le communiqué. Plusieurs oiseaux se sont trouvés dans les moteurs de l'avion, provoquant «d'importantes perturbations dans leur fonctionnement», explique-t-il. L'équipage de l'avion a alors décidé d'atterrir d'urgence. L'Airbus a atterri «dans un champ de maïs, à plus d'un kilomètre de la piste de décollage, sans le train d'atterrissage», indiqué l'agence. «Tout s'est passé en quelques secondes. Nous avons décollé et puis sommes descendus», a raconté l'une des passagères, Irina Oussatcheva, à la chaîne de télévision Rossia 24.

Selon le ministère de la Santé, 23 personnes, parmi lesquelles 9 enfants, ont été blessées et hospitalisées. Un bilan précédent établi par le ministère des Situations d'urgence faisait état de 10 personnes hospitalisées. Tous les passagers et membres d'équipage ont été évacués de l'avion après cet incident qui s'est produit vers 5h20, selon l'antenne locale du ministère des Situations d'urgence. Une enquête a été ouverte, a déclaré pour sa part le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations criminelles dans le pays.

(L'essentiel/afp)