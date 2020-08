Un enfant entraîné dans un égout par la pluie

Un garçon de quatre ans est tombé, dimanche, dans un égout à Wil, en Suisse. L’eau de pluie l’a entraîné dans une conduite souterraine, mais les pompiers ont pu l’en extirper par un égout suivant. Le petit a été hospitalisé dans un état critique. L’accident est survenu vers 16h45 sur une place de la localité souvent inondée lors de fortes précipitations, a annoncé la police.

Pour cette raison, un égout d’évacuation a été construit en marge de la place. Avec les pluies abondantes de dimanche, l’ouverture n’était plus visible. De plus, la force de l’eau avait déplacé le couvercle. L’enfant a été entraîné par les flots. Les pompiers ont pu le sortir de la conduite de 70 centimètres de diamètre quatre mètres plus loin, grâce à un autre égout. Ils ont réduit le débit de l’eau grâce à des planches. Le garçonnet, sérieusement atteint, a été héliporté vers l'hôpital.

(L'essentiel/ats)