Une armée de méduses envahit le port de Trieste

Spectacle saisissant, mercredi à Trieste, dans le nord-est de l'Italie. Emportées par le vent et les courants, des centaines de méduses sont venues colorer les eaux du port, rapporte La Repubblica. Les animaux en question appartiennent à l’espèce Rhizostoma pulmo, l’une des plus grandes vivant dans la mer Adriatique: ses spécimens peuvent mesurer jusqu’à un mètre.

«La présence de ces méduses dans notre golfe a été observée dès la fin de l’an 800. Et depuis le début du XXe siècle, on a constaté de nombreux épisodes de floraison de cette espèce. Depuis le début des années 2000, ces floraisons semblent devenir plus fréquentes et durer plus longtemps», explique sur Facebook l’Institut national d’océanographie et de géophysique expérimentale (OGS).

L’institut ajoute qu’il est difficile de comprendre le mécanisme provoquant ce phénomène. Les vents, les courants, la lumière et la température de l’eau sont des facteurs encourageant la prolifération de ces animaux. Mais l’augmentation de la population de méduses dans le monde entier est également liée aux effets de la pêche intensive de l’homme: il y a moins de poissons, donc les méduses ont moins de concurrence dans la recherche de nourriture.

L’OGS encourage la population à prendre des photos ou vidéos de leurs observations, et de les lui faire parvenir via une application, afin de faire avancer la recherche.

(L'essentiel/joc)