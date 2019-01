L'Italie condamnée pour l'affaire Amanda Knox

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), saisie par l'Américaine Amanda Knox, a condamné l'Italie jeudi. Cette femme avait été accusée de meurtre en 2007, condamnée puis blanchie en 2015. Selon la jeune femme, les «violences» et «menaces» qu'elle a subies de la part des policiers lors d'un interrogatoire l'avait conduite à accuser à tort un protagoniste de l'affaire.

Elle avait accusé le gérant d'un pub d'avoir tué sa colocataire. «Ce dernier a finalement été innocenté par la suite. Mme Knox a elle été condamnée à trois ans de réclusion pour dénonciation calomnieuse», rappelle la CEDH. La Cour pointe l'absence d'enquête par les autorités italiennes sur les «traitements dégradants» dont Amanda Knox s'est dite victime, mais aussi l'absence d'un avocat lors de son audition et la présence d'une «employée du commissariat» faisant office d'interprète.

Rôle de médiatrice

Celle-ci, ont relevé les juges européens, «s'était attribuée un rôle de médiatrice». Elle «avait acquis une attitude maternelle envers Mme Knox pendant que cette dernière formulait sa version des faits» ce qui, selon eux, avait «compromis l'équité de la procédure dans son ensemble».

Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2007, Meredith Kercher, étudiante britannique de 21 ans, avait été retrouvée violée et poignardée de 47 coups de couteau dans l'appartement qu'elle partageait avec Amanda Knox, une étudiante américaine, à Pérouse, dans le centre de l'Italie.

Le 6 novembre, la police avait arrêté Amanda Knox, son petit ami italien Raffaele Sollecito et Diya Lumumba, le propriétaire congolais du bar dans lequel elle travaillait. Cette affaire aux multiples rebondissements avait ensuite tenu en haleine les médias anglo-saxons et inspiré livres, documentaires ou téléfilm.

Huit ans de procédure

En première instance, l'Américaine et Raffaele Sollecito, qui clamaient leur innocence, avaient été condamnés en 2009 à 26 et 25 ans de réclusion pour ce meurtre. La justice estimait que les deux jeunes amants avaient donné à Meredith Kercher le coup fatal.

Mais en octobre 2011, la cour d'appel de Pérouse avait relaxé Amanda Knox et Raffaele Sollecito, l'Américaine regagnant alors immédiatement son pays. Un nouveau rebondissement est survenu en 2013, quand la Cour de cassation italienne a annulé l'acquittement de Knox et de Sollecito. En janvier 2014, ils ont été condamnés respectivement à 28 ans et six mois et 25 ans de prison avant d'être mis définitivement hors de cause en mars 2015 par la Cour de cassation, après huit ans de procédure.

(L'essentiel/afp)