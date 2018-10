Il empoisonnait des pots pour bébés

L'affaire avait tenu en haleine l'Allemagne – et même au-delà – en septembre 2017. Un homme avait prévenu un supermarché de la région de Constance (sud) qu'il avait empoisonné des petits pots pour bébés. Il réclamait des millions d'euros pour cesser ce manège.

Immédiatement retirée des étals, la nourriture contenait effectivement un antigel qui se serait révélé létal pour un tout-petit. Par chance, elle n'avait fait aucune victime. Des images de vidéosurveillance avaient permis de rapidement identifier le coupable.

Jugé lundi pour tentatives de meurtre et tentative d'extorsion sous menace de la force, le quinquagénaire a écopé d'une peine de prison de 12 ans et demi, a rapporté le site de la Deutsche Welle. Il a tenté de plaider l'irresponsabilité au moment des faits, en raison d'un état borderline et de la prise de médicaments et d'alcool. Mais la Cour a suivi l'avis d'experts psychiatres qui ont estimé que cela n'avait en rien altéré sa responsabilité.

