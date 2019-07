Un paquebot en perdition sème la panique à Venise

Un nouvel incident impliquant un paquebot de croisière a bien failli avoir lieu, dimanche, dans la cité des Doges. En sortant du port, le bateau Costa Deliziosa s'est retrouvé mal pris alors qu'un orage faisait rage dans la lagune de Venise. Comme le veut la procédure, le navire était tiré par des remorqueurs qui ont été mis en difficulté par les intempéries. Le capitaine n'a eu d'autre choix que d'enclencher la sirène d'urgence. Sous la grêle et le vent, le Costa Deliziosa a failli heurter un quai bordant la ville, rapporte le Corriere della Sera.

Selon la capitainerie, la proue du paquebot a par ailleurs frôlé un yacht ancré dans les parages ainsi que d'autres plus petits navires de transports en commun. Affolé en voyant cet énorme bateau lui foncer dessus, l'équipage du yacht s'est réfugié en catastrophe sur l'échelle du débarcadère, raconte La Repubblica. À bord du Costa Deliziosa, la panique s'est emparée des passagers, et les personnes se trouvant à terre n'en menaient pas large non plus. Il faut dire que l'accident du 2 juin dernier, lorsque le MSC Opéra a percuté une autre embarcation, est encore dans toutes les mémoires.

Les bateaux de croisière au cœur d'une controverse

Piero Musolino, président de l'autorité portuaire de Venise, a fait savoir qu'il se réservait le droit de lancer une procédure pour vérifier que le navire avait bien reçu toutes les autorisations nécessaires. «Nous estimons également qu'il est nécessaire d'organiser une autre réunion avec la capitainerie afin d'éventuellement solliciter l'adoption d'autres mesures pour garantir que le trafic naval se déroule en toute sécurité pour la ville», a-t-il déclaré.

Les bateaux de croisière sont au cœur d'une controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, infligés à Venise et à son fragile écosystème. Les paquebots sont aussi accusés par les défenseurs de l'environnement de contribuer à l'érosion des fondations dans cette ville régulièrement inondée. Après l'accident du 2 juin, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté pour demander l'interdiction du passage des grands navires dans la célèbre lagune.

(L'essentiel/joc)