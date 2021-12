Une bombe de la Seconde Guerre a explosé à Munich

Une déflagration s’est produite, ce mercredi, en début d’après-midi, sur un chantier de la Deutsche Bahn à proximité du pont du Donnersberg, à Munich. La détonation a été entendue «à plusieurs kilomètres à la ronde», explique le quotidien Bild. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, mais «il n’y a pas de danger de mort».

Comme l’a expliqué le ministre bavarois de l’Intérieur, Joachim Herrmann, «lors de travaux de forage», à proximité d’un pont que tous les trains doivent emprunter pour entrer dans la gare centrale munichoise et en sortir, «une bombe aérienne de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale a été touchée. Des débris ont été projetés à des centaines de mètres». Toute la zone a été fouillée et de nombreux camions de pompiers et une cinquantaine de forces d’intervention étaient sur place.

Trafic bouleversé

Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant plusieurs heures. Dès 15h, plusieurs tronçons ont pu être rouverts, mais comme certaines voies étaient encore en cours d’examen en milieu d’après-midi, des retards restaient possibles.

Le pont du Donnersberg se trouve non loin de la gare centrale au centre de Munich, sur la ligne principale du RER munichois. Le chantier fait partie d’un projet qui consiste à construire une ligne supplémentaire à travers le centre-ville de Munich.

(L'essentiel/ftr-afp)