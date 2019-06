Un lycéen fabrique une bombe pour tuer en masse

Le parquet bulgare a ouvert pour la première fois une enquête sur des préparatifs d'attentat à la bombe artisanale, inculpant un lycéen guidé par le groupe État islamique (EI), a annoncé samedi le procureur général adjoint Ivan Guechev. «Plusieurs engins explosifs artisanaux ont été trouvés à son domicile, dont une bombe composée de tuyaux et de fils électriques (d'un type) souvent utilisé lors d'attentats aux États-Unis.

A également été découvert lors de la perquisition un engin composé de «14,5 kg d'un explosif utilisé dans des attentats en Belgique et en France, posé dans un récipient en plastique et entouré de clous pour obtenir un effet de destruction maximale», a-t-il ajouté.

«Extrêmement intelligent»

Sans préciser sa nature, M. Guechev a indiqué qu'à peine 2 ou 3 kg de ce même explosif avait été utilisés en 2012 lors d'un attentat contre des touristes israéliens à l'aéroport de Bourgas, ville bulgare sur la Mer Noire, qui avait fait six morts et plus de trente blessés. »Il s'agit d'un cas classique de recrutement et radicalisation d'un mineur« sur Internet, a souligné le procureur.

Un drapeau de l'EI se trouvait dans les pièces du domicile qu'il avait transformées en atelier. Très bon élève dans un lycée d'élite de Plovdiv (sud), «cet enfant», comme a tenu à le qualifier M. Guechev, est «extrêmement intelligent». Il a appliqué des formules à obtenir des explosifs à partir de matériaux généralement accessibles, et ceci en l'espace d'une semaine, a-t-il expliqué.

Le procureur n'a pas indiqué la cible de l'éventuel attentat. Plovdiv, deuxième ville bulgare, est actuellement capitale européenne de la culture, et attire de nombreux touristes.

Bulgaria probes Daesh-inspired school student planning bomb attack https://t.co/D2mvwjwRYDpic.twitter.com/8BicQuajYw– WTX News Business (@WTXbusiness) June 8, 2019

Several home-made explosive devices were found at the student's home in Plovdiv, including a bomb made with pipes and electric wires #Daeshhttps://t.co/JzKswPlw1N– Arab News (@arabnews) June 8, 2019

(L'essentiel/afp)